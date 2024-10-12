شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة منتخب مصر تستعرض أرقام حسام حسن وتعلق: وعد فأوفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت الصفحة الرسمية لـ منتخب مصر على فيس بوك نجاحات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني تحت عنوان: "وعد فأوفى".

ورصدت الصفحة أرقام حسام حسن تحت هذا العنوان، مشيرة إلى نجاحه المتميز مع المنتخب الوطني فى مشوار التصفيات.

وحقق منتخب مصر فوزا مثيرا على نظيره الموريتاني، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.

جاء هدف المنتخب الأول عن طريق محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 69، بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو من جهة اليمين ابعدها دفاع موريتانيا بشكل خاطيء قابلها تريزيجيه بتسديدة صاروخية سكنت أعلى يسار المرمى، وفي الدقيقة 80 جاء الهدف الثاني بعد كرة عرضية من محمد حمدي من جهة اليسار قابلها محمد صلاح بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت منتصف المرمى.

بهذه النتيجة، عزز المنتخب الوطني صدارة مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعدما فاز الفراعنة في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم فاز في الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وانتصر أمام موريتانيا بثنائية.