ملف الخليج 365.. اقتراب مصر من التأهل لأمم أفريقيا.. وإصابة محمد عبدالمنعم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الجمعة، نستعرضها خلال السطور التالية:

قرار جديد من الزمالك بخصوص ودية زد

أعلن نادي الزمالك قرار الجهاز الفني لفريقه بقيادة جوزيه جوميز بنقل ملعب مباراتهم أمام نظيرهم زد إلى ملعب النادي بدلاً من بتروسبورت، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"بعد إعلان إسلامه".. من هو الفرنسي بكاري سانيا لاعب أرسنال السابق؟

شهدت الساعات الماضية، حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والمتنوعة، بعد انتشار بوست لمترجم النادي الأهلي السابق، إسلام لوكا، الذي يعلن فيه إسلام اللاعب الفرنسي بكاري سانيا وتعلم اللاعب للغة العربية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

طبيب منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة عبد المنعم

كشف طبيب منتخب مصر، محمد أبو العلا، تفاصيل إصابة المدافع الدولي محمد عبد المنعم في مباراة موريتانيا التي أقيمت أمس الجمعة، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

اعتناق نجم أرسنال ومانشستر سيتي السابق الإسلام

أعلن إسلام سعيد المترجم السابق بقناة الأهلي، اعتناق النجم الفرنسي باكاري سانيا للإسلام بجانب تعلمه اللغة العربية، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"بعد التأخر بسباعية".. انسحاب سيدات اتحاد بسيون من مواجهة مسار بالدوري المصري للسيدات (صور)

أعلن فريق مسار للكرة النسائية "توت عنخ أمون سابقاً"، انسحاب فريق اتحاد بسيون، من المباراة التي جمعت بين الفريقين، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

هل دخل بيرسي تاو في مشادة مع كولر مدرب الأهلي؟.. إبراهيم عبد الجواد يجيب (فيديو)

انتشرت تقارير صحفية خلال الفترة الماضية تفيد بأن لاعب النادي الأهلي، بيرسي تاو، دخل في مشادة مع المدرب السويسري مارسيل كولر، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"اللاعب رفض طلبنا".. الزمالك يوضح سبب عدم إتمام التعاقد مع إيجاريا

أعلن نادي الزمالك عدم إتمام مفاوضات التعاقد مع اللاعب الإنجليزي أوفي إيجاريا خلال الانتقالات الصيفية الجارية، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

منتخب مصر يعزز صدارته بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بثنائية أمام موريتانيا (فيديو)

عزز منتخب مصر من صدارته لجدول ترتيب مجموعته بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالفوز على ضيفه موريتانيا بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة على استاد القاهرة، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا