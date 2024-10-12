قرار جديد من الزمالك بخصوص ودية زد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أعلن نادي الزمالك قرار الجهاز الفني لفريقه بقيادة جوزيه جوميز بنقل ملعب مباراتهم أمام نظيرهم زد إلى ملعب النادي بدلاً من بتروسبورت.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الزمالك عند الحادية عشرة صباح يوم الأحد المقبل مع فريق إيسترن كومباني على ملعب النادي ودياً، قبل أن يواجه فريق زد في الخامسة مساءً على نفس الملعب.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعداداً للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

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