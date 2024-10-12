"ثنائية مصر أبرزهم".. أبرز نتائج مباريات اليوم الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
أقيمت اليوم الجمعة عدة مباريات هامة في بطولات مختلفة نستعرض نتائجها:
تصفيات أمم إفريقيا
موزمبيق 1 - 1 إيسواتيني
غينيا الاستوائية 1 - 0 ليبيريا
زامبيا 0 - 0 تشاد
مدغشقر 1 - 1 جامبيا
نيجيريا 1 - 0 ليبيا
مصر 2 - 1 موريتانيا
بنين 3 - 0 رواندا
الكاميرون 4 - 1 كينيا
أوغندا 1 - 0 جنوب السودان
جنوب أفريقيا 5 - 0 الكونغو برازافيل
مالي 1 - 0 غينيا بيساو
السنغال 4 - 0 مالاوي
أنجولا 2 - 0 النيجر
كوت ديفوار 4 - 1 سيراليون
تونس 0 - 1 جزر القمر
الجابون 0 - 0 ليسوتو
الدوري المصري للسيدات
البنك الأهلي 9 - 0 الاتحاد السكندري
مسار 7 - 0 اتحاد بسيون
بالم هيلز 1 - 2 المعادي واليخت
الطيران 1 - 5 مودرن سبورت
الأهلي 1 - 0 وادي دجلة
بطولة إفريقيا لكرة اليد
الأهلي 67 - 11 ميكال
دوري الأمم الأوروبية
إستونيا 3 - 1 إذربيجان
سلوفاكيا 2 - 2 السويد
أوكرانيا 1 - 0 جورجيا
التشيك 2 - 0 ألبانيا
إيسلندا 0 - 1 ويلز
تركيا 1 - 0 الجبل الأسود
المجر 1 - 1 هولندا
البوسنة والهرسك 1 - 2 ألمانيا
تصفيات كأس العالم ـ أمريكا الجنوبية
تشيلي 1 - 2 البرازيل