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"ثنائية مصر أبرزهم".. أبرز نتائج مباريات اليوم الجمعة

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أقيمت اليوم الجمعة عدة مباريات هامة في بطولات مختلفة نستعرض نتائجها:

تصفيات أمم إفريقيا

موزمبيق 1 - 1 إيسواتيني

غينيا الاستوائية 1 - 0 ليبيريا

زامبيا 0 - 0 تشاد

مدغشقر 1 - 1 جامبيا

نيجيريا 1 - 0 ليبيا

مصر 2 - 1 موريتانيا

بنين 3 - 0 رواندا

الكاميرون 4 - 1 كينيا

أوغندا 1 - 0 جنوب السودان

جنوب أفريقيا 5 - 0 الكونغو برازافيل

مالي 1 - 0 غينيا بيساو

السنغال 4 - 0 مالاوي

أنجولا 2 - 0 النيجر

كوت ديفوار 4 - 1 سيراليون

تونس 0 - 1 جزر القمر

الجابون 0 - 0 ليسوتو

للسيدات

البنك الأهلي 9 - 0 الاتحاد السكندري

مسار 7 - 0 اتحاد بسيون

بالم هيلز 1 - 2 المعادي واليخت

الطيران 1 - 5 مودرن سبورت

الأهلي 1 - 0 وادي دجلة

بطولة إفريقيا لكرة اليد

الأهلي 67 - 11 ميكال

دوري الأمم الأوروبية

إستونيا 3 - 1 إذربيجان

سلوفاكيا 2 - 2 السويد

أوكرانيا 1 - 0 جورجيا

التشيك 2 - 0 ألبانيا

إيسلندا 0 - 1 ويلز

تركيا 1 - 0 الجبل الأسود

المجر 1 - 1 هولندا

البوسنة والهرسك 1 - 2 ألمانيا

تصفيات كأس العالم ـ أمريكا الجنوبية

تشيلي 1 - 2 البرازيل

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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