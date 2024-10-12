طبيب منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة عبد المنعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف طبيب منتخب مصر، محمد أبو العلا، تفاصيل إصابة المدافع الدولي محمد عبد المنعم في مباراة موريتانيا التي أقيمت أمس الجمعة.

وقال أبو العلا عبر المركز الإعلامي للمنتخب، إن اصابة محمد عبد المنعم كدمة في العضلة الأمامية.

وأوضح الطبيب أن اللاعب جاهز لمباراة موريتانيا الثانية المقرر لها الثلاثاء المقبل.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر يلاقي موريتانيا في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب.

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