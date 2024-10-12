محمد العدل: حسام حسن عامل زي أم التلميذ اللي داخل الامتحان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

علق محمد العدل، رئيس قناة النادي الأهلي السابق، على الإدارة الفنية لحسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني خلال مباراة موريتانيا.

وكتب العدل عبر حسابه بمنصة فيسبوك، اليوم الجمعة: "حسام حسن عامل زي أم التلميذ اللي داخل الامتحان مراجعة لغاية باب اللجنة".

وفاز منتخب مصر بثنائية نظيفة على نظيره الموريتاني خلال المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024.

الفوز جعل منتخب مصر يتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق 6 نقاط عن الرأس الأخضر الوصيف بـ 3 ثلاثة نقاط، فيما يحتل المنتخب الموريتاني المركز الرابع بـ 3 نقاط بفارق الأهداف عن بوتسوانا الثالث بالرصيد ذاته.

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