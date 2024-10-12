عصام مرعي: الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر وإفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عصام مرعي، نجم الزمالك السابق، أن حسين لبيب، رئيس النادي من حقه أن يقول بأن النادي أكبر قلعة رياضية في مصر.

وقال مرعي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر وأفريقيا، والكابتن حسين لبيب أكد أنه لن يسمح بأي تقليل من قدر النادي في الفترة القادمة".

وأضاف: "من حق جماهير نادي الزمالك أن تفرح بالسوبر الأفريقي وهذا الأمر طبيعي للغاية لأن البطولة جاءت من خلال النادي المنافس".

ونجح الزمالك في تحقيق لقب السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه، بعدما فاز على غريمه التقليدي الأهلي بركلات الترجيح، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، والتي شهدها ملعب المملكة آرينا بالسعودية.