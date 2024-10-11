"بعد مباراة واحدة أمام الزمالك".. الأهلي يعلن رسمياً إصابة لاعبته بقطع في الرباط الصليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف شادي محمد، مدير جهاز الكرة النسائية بالنادي الأهلي، طبيعة الإصابة التي تعرضت لها لاعبته أمنية سمير.

وأوضح شادي محمد، في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لناديه اليوم الجمعة، أن الأشعة التي خضعت لها أمنية سمير، أثبتت إصابتها بقطع في الرباط الصليبي الأمامي.

وتعرضت اللاعبة للإصابة خلال مشاركتها مع الفريق أمام الزمالك في المباراة التي جمعتهما عصر الجمعة الماضي بميت عقبة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري الممتاز.

وجاءت إصابة أمنية سمير عقب التحام مشترك بينها وبين إحدى اللاعبات بالزمالك، في مباراة الفريقين التي انتهت لصالح الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.

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