"بص على اللوحة.. النادي الأهلي نفسه مفتوحة".. احتفالات لاعبات الأهلي بالفوز على وادي دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ هند عواد:

بغناء "بص على اللوحة بص على اللوحة النادي الأهلي نفسه مفتوحة"، احتفلت الجماهير التي تواجدت بملعب النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة مع لاعبات فريقها لكرة القدم بعد الفوز على نظرائهن في وادي دجلة.

وفازت سيدات الأهلي بهدف نظيف على نظرائهن في وادي دجلة بهدف سجلته اللاعب حبيبة عصام بالدقيقة 09+5 ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.

واستهل فريق الأهلي مشواره بالدوري الممتاز للسيدات بالفوز على نظيره الزمالك.

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