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"أديله عمري وبارضو قليل".. لاعبات الأهلي يحتفلن مع الجماهير بعد الفوز على وادي دجلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ هند عواد:

أشعلت لاعبات فريق الكرة بالنادي الأهلي ملعب القلعة الحمراء بالاحتفالات عقب فوزهن على نظرائهن في وادي دجلة.

واحتفلت لاعبات الأهلي مع الحضور على هتاف: "فريق كبير فريق عظيم أديله عمري وبارضو قليل".

وفازت سيدات الأهلي بهدف نظيف على نظرائهن في وادي دجلة بهدف سجلته اللاعب حبيبة عصام بالدقيقة 09+5 ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.

واستهل فريق الأهلي مشواره بالدوري الممتاز للسيدات بالفوز على نظيره الزمالك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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