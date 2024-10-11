"أديله عمري وبارضو قليل".. لاعبات الأهلي يحتفلن مع الجماهير بعد الفوز على وادي دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ هند عواد:
أشعلت لاعبات فريق الكرة بالنادي الأهلي ملعب القلعة الحمراء بالاحتفالات عقب فوزهن على نظرائهن في وادي دجلة.
واحتفلت لاعبات الأهلي مع الحضور على هتاف: "فريق كبير فريق عظيم أديله عمري وبارضو قليل".
وفازت سيدات الأهلي بهدف نظيف على نظرائهن في وادي دجلة بهدف سجلته اللاعب حبيبة عصام بالدقيقة 09+5 ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.
واستهل فريق الأهلي مشواره بالدوري الممتاز للسيدات بالفوز على نظيره الزمالك.
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