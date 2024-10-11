لاعبات الأهلي تحتفل بالفوز على وادي دجلة: "كابتن شادي يا أبهة أيه العظمة دي كلها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ هند عواد:

احتفت لاعبات فريق الأهلي لكرة القدم بعد الفوز على نظرائهن في وادي دجلة بشادي محمد، مدير جهاز كرة القدم النسائية بالنادي.

وهتفت لاعبات الأهلي عقب المباراة:" "كابتن شادي يا أبهة أيه العظمة دي كلها".

وفازت سيدات الأهلي بهدف نظيف على نظرائهن في وادي دجلة بهدف سجلته اللاعب حبيبة عصام بالدقيقة 09+5 ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.

واستهل فريق الأهلي مشواره بالدوري الممتاز للسيدات بالفوز على نظيره الزمالك.

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