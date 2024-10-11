ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:



حصد المنتخب المصري جميع النقاط خلال أول 3 مباريات له في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب.



واستهل مصر مشواره في التصفيات بالفوز على الرأس الأخضر بثلاثية نظيفة، ثم تخطي بوتسوانا برباعية دون رد، والانتصار على موريتانيا بهدفين نظيفين.



وبذلك يتبقى للفراعنة 3 مواجهات مع، موريتانيا والرأس الأخضر وبوتسوانا.



ويكفي للمنتخب الوطني أن يتعادل المباراة المقبلة أمام موريتانيا، لضمان الصعود إلى النهائيات كمركز ثاني على الأقل.



وحال فشل الفراعنة في الفوز على موريتانيا، يكفيهم الفوز على الرأس الأخضر في الجولة الخامسة، أو الانتصار على بوتسوانا فقط في الجولة السادسة والأخيرة.



ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد انتهاء الجولة الثالثة



1.مصر - 9 نقاط

2.الرأس الأخضر - 3 نقاط

3.موريتانيا - 3 نقاط

4.بوتسوانا - 3 نقاط

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