موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد الفوز على موريتانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستعد المنتخب الوطني لمواجهة جديدة أمام نظيره الموريتاني ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.

منتخب مصر كان قد فاز مساء اليوم الجمعة بهدفين نظيفين على نظيره الموريتاني ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

ومن المقرر أن يحل المنتخب الوطني ضيفًا على نظيره الموريتاني عند السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات.

ويتصدر منتخب مصر قبل المباراة المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق 6 نقاط عن الرأس الأخضر الوصيف بـ 3 ثلاثة نقاط، فيما يحتل المنتخب الموريتاني المركز الرابع بـ 3 نقاط بفارق الأهداف عن بوتسوانا الثالث بالرصيد ذاته.

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