ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على موريتانيا في كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:



انتهت مباراة منتخب مصر وموريتانيا التي أقيمت اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025.



وفاز منتخب مصر على نظيره الموريتاني بهدفين دون رد، سجلهما محمود تريزيجيه ومحمد صلاح على استاد القاهرة الدولي.



ترتيب مجموعة منتخب مصر



وعزز الفراعنة صدارتهم للمجموعة الثالثة في تصفيات أمم إفريقيا برصيد 9 نقاط من ثلاثة مواجهات.



1.مصر - 9 نقاط - 3 مباريات

2.الرأس الأخضر - 3 نقاط - 3 مباريات

3.موريتانيا - 3 نقاط - 3 مباريات

4.بوتسوانا - 3 نقاط - 3 مباريات



ويحل منتخب مصر ضيفا على موريتانيا في الجولة الرابعة، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 أكتوبر.