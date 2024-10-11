رينارد مرشحًا لتدريب منتخب السنغال

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ الاتحاد السنغالي لكرة القدم البحث عن مدير فني جديد لتولي مهمة القيادة الفنية لأسود التيرانجا خلال الفترة المقبلة وذلك بعد رحيل المدرب لاليو سيسه.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية في تقرير لها اليوم عن قائمة تضم ثلاثة مدربين مرشحين لقيادة المنتخب السنغالي خلفا لاليو سيسه الذي استقال من منصبه بعد تسعة أعوام قضاهم على راس الجهاز الفني.

وأكدت الصحيفة أن الفرنسي هيرفي رينارد المدرب الاسبق للمنتخب السعودي يتواجد ضمن قائمة المرشحين لقيادة المنتخب السنغالي ومعه السنغاليان حبيب باي و عمر داف.

الجدير بالذكر أن رينارد لديه تجارب سابقة في قارة أفريقيا شهدت الكثير من النجاح والتمير حيث سبق أن تولي تديب المغرب و زامبيا.