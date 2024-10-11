محمد صلاح يعزز تقدم منتخب مصر على موريتانيا بالهدف الثاني

ياسر رشاد - القاهرة - سجل النجم محمد صلاح هدف منتخب مصر الثاني في شباك موريتانيا بالمباراة الجارية الآن على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا 2025.

جاء الهدف في الدقيقة 80 من عمر المباراة بعد تمريرة رائعة من الظهير الأيسر محمد حمدي، لتصبح النتيجة 2-0 للفراعنة ويقترب المنتخب من حسم النقاط الثلاثة.

وكان المنتخب قد تقدم بالهدف الأول عن طريق النجم محمود حسن تريزيجية في الدقيقة 70 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الـ18 فشل حارس موريتانيا في التصدي لها.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد عيد - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد حمدي

الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح - عمر مرموش

وعلى مقاعد البدلاء :

محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد شحاته - أحمد نبيل كوكا - ناصر ماهر - محمود صابر - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أسامة فيصل - مصطفي محمد