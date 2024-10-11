مدرب موريتانيا يهاجم حكم مباراة مصر في تصفيات أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - هاجم أمير عبدو، المدير الفني للمنتخب الموريتاني الأول لكرة القدم، حكم مواجهة مصر، في المباراة التي لُعبت ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية.



وكان المنتخب المصري قد نجح في تحقيق الفوز بهدفين نظيفين على نظيره الموريتاني، حيث أحرزا ثنائية الفراعنة محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح.

وأكد أمير عبدو أت الاعتراضات على حكم مواجهة مصر كانت طبيعية لأنه لم يكن جيد ولا يناسب قيمة المباراة.

وتحدث عبدو في تصريحات عقب المباراة عن الاعتراضات الكثيرة على الحكم، حيث قال: "بالطبع، هي طبيعية لأن الحكم لم يكن جيداً، هناك مواقف تحكيمية كان لابد أن نعترض عليها سواء الجهاز الفني أو اللاعبين".

وتابع: "لاعبو موريتانيا كانوا يشعرون بالظلم داخل الملعب".