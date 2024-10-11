شكرا لقرائتكم خبر عن حارس موريتانيا يواصل التألق ويحرم زيزو من الهدف الأول لمنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل مامادو ديوب حارس مرمى منتخب موريتانيا، تألقه بعدما حرم أحمد مصطفى زيزو لاعب منتخب مصر من الهدف الأول، في المباراة التي تجمعهما على استاد القاهرة ضمن تصفيات بطولة كأس الامم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وتصدى مامادو ديوب لتسديدة أحمد مصطفى زيزو التي كادت أن تسكن الشباك لولا تألق حارس مرمى موريتانيا، ليحرم المنتخب من التقدم.

وكان أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تشكيل المنتخب في مباراته أمام موريتانيا المقرر لها السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر اقامتها بالمغرب.

وجاء التشكيل كالتالي: محمد الشناوي، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد حمدي، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح، عمر مرموش.

البدلاء: محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد شحاته - أحمد نبيل كوكا - ناصر ماهر - محمود صابر - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أسامة فيصل - مصطفي محمد.