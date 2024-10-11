شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. تعادل سلبي بين مصر وموريتانيا ومحاولات هجومية مكثفة للفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال التعادل السلبي قائما بين منتخب مصر ونظيره الموريتاني، بعد مرور 30 دقيقة من زمن المباراة التي تجمع المنتخبين، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.

كاد منتخب مصر يفتتح التسجيل في الدقائق الأولى بعد ركلة حرة سددها محمد صلاح ولكن أبعدها حارس موريتانيا مامادو ديوب من يسار مرماه إلى ركلة ركنية من جهة اليمين.

واصل لاعبو منتخب مصر الضغط لافتتاح التنسجيل، وكان الفراعنة الأكثر سيطرة واستحواذ وغابت الفعالية الهجومية للمنتخب الموريتاني ما جعل خط دفاع مصر في نزهة.

دخل منتخب موريتانيا في المباراة في الدقيقة 20 بعد ركلة حرة قريبة من منطقة جزاء الفراعنة نفذها أبوباكاري كويتا ارتطمت برأس محمد حمدي المتمركز في الحائط البشري ومرت أعلى العارضة إلى ركلة ركنية.

بدأت المباراة تأخذ طابعا مختلفا بسبب الالتحامات القوية بين لاعبي المنتخبين، وكاد زيزو يفتتح التسجيل بعد كرة تائهة بين أقدام اللاعبين في منطقة الجزاء وجدها زيزو وسددها لكن الحارس تصدى لها ببراعة.

وضم تشكيل منتخب مصر في مواجهة موريتانيا، محمد الشناوي في حراسة المرمى، والرباعي أحمد عيد ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدي في الدفاع، وفي الوسط مروان عطية وأحمد مصطفى زيزو وحمدي فتحي، وثلاثي الهجوم محمود تريزيجيه ومحمد صلاح وعمر مرموش في الهجوم.

يتصدر المنتخب الوطني مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بعدما فاز الفراعنة في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم فاز في الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وذلك قبل خوض الجولة الثالثة في المجموعة أمام موريتانيا الذي يحتل المركز الرابع في المجموعة برصيد 3 نقاط.

وجاءت قائمة منتخب مصر التى اختارها حسام حسن كالتالي: "محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، نبيل عماد دونجا الذى أصيب واستدعى بدلا منه محمود صابر، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، أسامة فيصل".

على صعيد المواجهات المباشرة تعد مباراة اليوم التى ستجمع منتخبى مصر وموريتانيا هى الرابعة فى تاريخ لقاءات الفريقين، إذ سبق والتقى الفراعنة مع المرابطين فى 3 لقاءات سابقة.

جاءت المواجهة الأولى تاريخيًا بين مصر موريتانيا فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2008، ونجح الفراعنة فى تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة، فيما انتهت المواجهة الثانية والتى جمعتهما فى التصفيات نفسها بالتعادل الإيجابى 2-2.

أما المباراة الثالثة والأخيرة بين مصر وموريتانيا، جاءت فى الإطار الودى عام 2012، ونجح الفراعنة فى تكرار الفوز على المرابطين بثلاثية مقابل لا شىء.