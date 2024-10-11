شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفوز على وادى دجلة في دورى الكرة النسائية بهدف +90.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت سيدات الأهلى فوزا قاتلا على فريق وادى دجلة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، فى إطار منافسات الجولة الثانية بالدورى الممتاز.

سجلت حبيبة عصام هدف الأهلى القاتل فى الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع، لتقتنص ثلاث نقاط غالية بعد مباراة قوية مع وادى دجلة.



بهذه النتيجة رفعت سيدات الأهلى رصيدهن لـ6 نقاط بعد تحقيق الفوز الثانى على التوالى بعد الفوز على الزمالك بالجولة الأولى بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، فى المباراة التى أقيمت على ملعب الزمالك بميت عقبة، وشهدت تألقا كبيرا للمحترفة النيجيرية تشارتى روبن، والتى سجلت هدفى الأهلى.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلى كلا من ديميترى لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقي مدربًا للحراس، وحنان الزيني المدير الإداري، ويارا صفوت وإنجي شعلان إداريان، وروض حسين طبيب الفريق، ومكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية.











