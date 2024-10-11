شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين علي معلول ومسئولو الأهلي ..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

عقد مسئولو النادي الأهلي ، جلسة خاصة مع الدولي التونسي علي معلول نجم الفريق في حضور طبيب الفريق الدكتور أحمد جاب الله من أجل معرفة سير البرنامج التأهيلي للاعب الذي يخوضه حالياً للتعافي من إصابته الأخيرة.

وأكد طبيب الفريق أن علي معلول يؤدي برنامجه التأهيلي بشكل جيد واقترب من نهايته حيث يعود اللاعب للتدريبات الجماعية في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر المقبل .

وأجرى علي معلول جراحة في وتر أكيلس نهاية مايو الماضي ، وخاض عدة فترات تأهيل الفترة الأخيرة وأقترب من الانتهاء منها تمهيداً للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة سيراميكا فى الثامنة مساء الأحد 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فى الأمارات بنصف نهائى بطولة كأس السوبر المحلى وسيلعب الفائز من الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز على لقب البطولة.

على صعيد متصل ، لم يستسلم مسئولو الأهلي بشأن فكرة منح علي معلول ظهير أيسر الفريق ، الجنسية المصرية خلال الفترة الحالية، حتى يتثنى قيده كلاعب محلي في قائمة الأهلي بالموسم الحالي، لاسيما وأن الفريق يرغب في ترك المكان الشاغر في قائمة اللاعبين الأجانب لتدعيم خط الهجوم، عن طريق ضم رأس حربة سوبر أوجناح مميز، باعتبارهما أهم المراكز التي يعاني منها الأحمر.

وقام مسئولو النادي في وقت سابق بمحاولة من أجل منح علي معلول الجنسية المصرية، ولكن المحاولة لم تكتمل، بسبب بعض الإجراءات، ولكن تنوي إدارة الأهلي من الاستمرار في إجراءات منح الجنسية المصري للاعب التونسي، حت يتثنى قيده كلاعب محلي بدون النظر إلى قائمة الأجانب، تكريما لجهود اللاعب التي بذلها على مدار 8 سنوات منذ الانضمام للقلعة الحمراء في عام 2016.