شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يهدد مرمى موريتانيا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هدد أحمد مصطفى زيزو لاعب منتخب مصر، مرمى منتخب موريتانيا في الدقيقة 7، في المباراة التي تجمعهما على استاد القاهرة ضمن تصفيات بطولة كأس الامم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وسدد أحمد مصطفى زيزو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن تألق حارس منتخب موريتانيا منع الهدف الأول للفراعنة.

وكان أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تشكيل المنتخب في مباراته أمام موريتانيا المقرر لها السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر اقامتها بالمغرب.

وجاء التشكيل كالتالي: محمد الشناوي، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد حمدي، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح، عمر مرموش.

البدلاء: محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد شحاته - أحمد نبيل كوكا - ناصر ماهر - محمود صابر - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أسامة فيصل - مصطفي محمد.