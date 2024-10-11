شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب اتحاد بسيون أمام مسار بعد تأخره 7/0 في الشوط الأول بدورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الحساب الرسمي لفريق مسار، عن انسحاب فريق اتحاد بسيون بعد انتهاء الشوط الأول بتقدم مسار بسباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية بدورى الكرة النسائية.

وكتب الحساب الرسمي لفريق مسار: "الخصم ينسحب بعد الشوط الأول 7 / 0"، ورفض فريق اتحاد بسيون للكرة النسائية استكمال المباراة بعد الشوط الأول.



مسار



ونجح فريق مسار فاز في الفوز على المعادي واليخت بنتيجة 8-0 في الجولة الأولى لدوري السيدات، بينما خسرت سيدات اتحاد بسيون من البنك الأهلي بخمسة أهداف دون رد.