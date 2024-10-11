شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة ملابس منتخب مصر تتزين بقمصان اللاعبين قبل مواجهة موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزينت غرفة ملابس منتخب مصر بقمصان اللاعبين قبل مواجهة موريتانيا، في المباراة التي تجمع المنتخبين، السابعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.

ويضم تشكيل منتخب مصر المتوقع في مواجهة موريتانيا، محمد الشناوي في حراسة المرمى، والرباعي أحمد عيد ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدي في الدفاع، وفي الوسط مروان عطية وأحمد مصطفى زيزو وحمدي فتحي، وثلاثي الهجوم محمود تريزيجيه ومحمد صلاح وعمر مرموش في الهجوم.

يتصدر المنتخب الوطني مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بعدما فاز الفراعنة في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم فاز في الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وذلك قبل خوض الجولة الثالثة في المجموعة أمام موريتانيا الذي يحتل المركز الرابع في المجموعة برصيد 3 نقاط.

وجاءت قائمة منتخب مصر التى اختارها حسام حسن كالتالي: "محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، نبيل عماد دونجا الذى أصيب واستدعى بدلا منه محمود صابر، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، أسامة فيصل".



غرفة ملابس منتخب مصر



غرفة ملابس منتخب مصر