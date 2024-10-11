شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر الإمارات يجهز سيراميكا لمواجهة الأهلى في السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فضل أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، إقامة معسكر في الإمارات من أجل تجهيز اللاعبين بشكل قوى استعدادا لمواجهة الأهلى في السوبر المحلى المقرر لها 20 أكتوبر الجارى في الإمارات.

ووصلت بعثة سيراميكا الإمارات عصر أمس الخميس، من أجل إقامة معسكر للفريق، حيث طلب أيمن الرمادى معسكرا خارجيا من أجل تجهيز اللاعبين بشكل قوى، قبل الاستقرار على إقامته في الإمارات، ليكون أول الأندية وصولا للإمارات من رباعى السوبر المحلى.

وخرج يوسف سيد عبد الحفيظ لاعب الأهلى المعار إلى سيراميكا، من حسابات أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا في مباراة الأهلى المقرر لها 20 أكتوبر الجارى في بطولة السوبر المحلى المقرر إقامتها في الإمارات.

وتعرض يوسف سيد عبد الحفيظ للإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال تدريبات الفريق استعدادا للأهلى، وكتب يوسف سيد عبد الحفيظ على حسابه على إنستجرام: "الحمد لله.. مزق تانى في العضلة الخلفية".