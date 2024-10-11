شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة الجديدة تفشل .. أوفى إيجاريا يرفض الاختبار فى الزمالك ويغادر القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

رفض أوفى إيجاريا اللاعب الإنجليزى ذو الأصول النيجيرية الاختبار فى الزمالك وغادر القاهرة منذ قليل للعودة إلى بلاده.

وظهر أوفى إيجاريا بمستوى ضعيف خلال مشاركته مع الفريق الأبيض فى ودية بتروجت التى انتهت بفوز الفريق البترولى بنتيجة 2 – 1.

ولم يقدم إيجاريا المستوى المطلوب خلال الـ45 دقيقة التى شارك فيها مع الزمالك، حيث لم ينجح إلا فى شن هجمة واحدة على مرمى بتروجت، كما انتقد مسئولو الزمالك المستوى البدنى للاعب.