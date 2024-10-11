شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يُقيم اللاعبين فى وديتين بمعسكر منتخب الشباب 2005 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو منتخب الشباب لكرة القدم مباراتين وديتين بين بعضهم البعض فى اليوم الخامس لمعسكر المنتخب بمدينة أكتوبر فى أول مهام البرازيلي ميكالى المدير الفني الجديد.

وجاءت التجارب الودية تمهيدا لبناء جيل جديد يكون قادرا على مواجهة التحديات التى تنتظره بداية من التصفيات القارية المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية المؤهلة إلى مونديال الشباب.

جاءت كل مباراة لمدة ساعة، وشهدت المباراة الاولى فوز الفريق صاحب الزى الاسود على الفريق صاحب اللون الاورانج بهدف نظيف أحرزه عمر خضر.

مثل الفريق صاحب الزي الاورنج: الحارس احمد وهبه وفى الدفاع معتز محمد مساكين ومحمد ابراهيم ناحية اليمين وحسن أبو المعاطي فى اليسار، ومروان محمد وكريم حسانين واحمد وحيد فى خط الوسط، وحامد واحمد شرف وعمر فتحي " عموري " فى الهجوم

وضم تشكيل الفريق صاحب الزي الأسود: حازم جمال حارس مرمي .. وعبد الله بوستنجى وحماده صلاح مساكين ومروان حجي يمينا ومحمود لبيب يسارا.. وكباكا وخالد ربيع وأدهم فى الوسط ..وكريم حسانين وانس وائل وعمر خضر فى الهجوم .

فى المقابل انتهت المباراة الثانية بالتعادل 1 / 1 بين الفريقين الاسود والازرق تقدم للاسود محمد عبد الله وتعادل محمد السيد.

ضم تشكيل الفريق صاحب الزي الاسود"2" كلا من : المنشاوى فى حراسة المرمي ..وزياد خالد واياد صلاح مساكين ومالك يسارا ومهاب يمينا .. ومحمد عبد الناصر وفارس خالد وسيف سفاجا فى خط الوسط .. ومحمد عبد الله وحسام حسن ومهند محمد فى الهجوم .. وجاء تشكيل الأزرق : احمد جابر فى حراسة المرمي أمامه : احمد عابدين وبلال موسي مساكين وكاميرون اسماعيل يسارا ويوسف عبد الحفيظ يمينا وتم استبداله للاصابة بنزول "مروان حجي" سليم طلب وعمر ماجد ومحمد السيد فى الوسط، وامير صالح وعمرو خالد وزعلوك فى الهجوم.

وشهد المباراتان علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، وأدارهما طاقم حكام ضم: سيد فرج حكم ساحة وعاونه احمد مختار وحسين هاني.

وتابع المباراتان الجهاز الفني الذى يضم البرازيلى ميكالى ومواطنيه : ريكاردو المدرب العام وموسيس مدرب الحراس وليوناردو مخطط الأحمال وجواو محلل الاداء ، ومعهم المدرب الوطني علاء عبده، ود.هاجد العنتبلي طبيبا ود.صلاح عاشور استشاري التأهيل والعلاج الطبيعي وخالد خفاجي للتدليك.