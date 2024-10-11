شكرا لقرائتكم خبر عن مساندة جماهيرية للفراعنة أمام موريتانيا فى استاد القاهرة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من الجمهور على التوافد إلى مدرجات استاد القاهرة لمساندة المنتخب الوطنى أمام موريتانيا ضمن تصفيات بطولة كأس الامم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وكان أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تشكيل المنتخب في مباراته أمام موريتانيا المقرر لها السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر اقامتها بالمغرب.

وجاء التشكيل كالتالي :

محمد الشناوي

أحمد عيد

محمد عبد المنعم

رامي ربيعة

محمد حمدي

مروان عطية

حمدي فتحي

أحمد سيد زيزو

محمود حسن تريزيجيه

محمد صلاح

عمر مرموش

البدلاء :

محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد شحاته - أحمد نبيل كوكا - ناصر ماهر - محمود صابر - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أسامة فيصل - مصطفي محمد.



جمهور المنتخب