شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف تفاصيل فشل صفقة أوفي إيجاريا في بيان رسمى والان مع تفاصيل الخبر

أصدر نادى الزمالك بياناً رسمياً كشف فيه تفاصيل فشل صفقة اللاعب الإنجليزى ذو الأصول النيجيرية أوفى إيجاريا والذى كان تحت الاختبار في القلعة البيضاء.

وجاء نص البيان كالتالى:

يتقدم نادي الزمالك بخالص الشكر والتقدير للاعب أوفي إيجاريا، على الفترة التي قضاها مع الفريق، ويؤكد مسؤولو النادي على تقديرهم واحترامهم للاعب.

ويشكر نادي الزمالك اللاعب على تفهمه لسياسة القلعة البيضاء بخصوص تدعيمات الفريق في الموسم الجديد، ويؤكد مسؤولو النادي أن اختيار الصفقات الجديدة من اختصاصات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالتنسيق مع مجلس الإدارة، من أجل دعم الفريق بالشكل الأمثل في الفترة المقبلة".

وأراد نادي الزمالك الحفاظ على حقوقه و متابعة اللاعب بدنياً و فنياً خلال فترة اختبار لمدة 10 أيام، في حين أراد اللاعب أن يوقع على عقود الانتقال للفريق خلال 48 ساعة، ليقرر النادي توجيه الشكر له.

ورفض أوفى إيجاريا اللاعب الإنجليزى ذو الأصول النيجيرية الاختبار فى الزمالك وغادر القاهرة منذ قليل للعودة إلى بلاده.

وظهر أوفى إيجاريا بمستوى ضعيف خلال مشاركته مع الفريق الأبيض فى ودية بتروجت التى انتهت بفوز الفريق البترولى بنتيجة 2 – 1.

ولم يقدم إيجاريا المستوى المطلوب خلال الـ45 دقيقة التى شارك فيها مع الزمالك، حيث لم ينجح إلا فى شن هجمة واحدة على مرمى بتروجت، كما انتقد مسئولو الزمالك المستوى البدنى للاعب.