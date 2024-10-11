شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف سيد عبد الحفيظ خارج مواجهة الأهلى وسيراميكا في كأس السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج يوسف سيد عبد الحفيظ لاعب الأهلى المعار إلى سيراميكا، من حسابات أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا في مباراة الأهلى المقرر لها 20 أكتوبر الجارى في بطولة السوبر المحلى المقرر إقامتها في الإمارات.

وتعرض يوسف سيد عبد الحفيظ للإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال تدريبات الفريق استعدادا للأهلى، وكتب يوسف سيد عبد الحفيظ على حسابه على إنستجرام: "الحمد لله.. مزق تانى في العضلة الخلفية".



يوسف

من جانبه، يعقد أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، جلسة مع الجزائرى أحمد القندوسى لاعب الفريق المعار من الأهلى، بعد عودته من معسكر منتخب الجزائر في تصفيات أمم أفريقيا خلال المعسكر الحالي.

ويسعى أيمن الرمادى لإخراج أحمد القندوسى من التوتر الذى أصاب اللاعب على خلفية تصريحاته الأخيرة والتحقيق الذى خضع له في الأهلى وإعلان الأخير عرضه للبيع، قبل المواجهة القوية أمام الأهلى في السوبر المحلى 20 أكتوبر الحالي.

ويأمل أيمن الرمادى أن يكون الجزائرى في قمة تركيزه لمساعدة سيراميكا على تحقيق المفاجأة والفوز على الأهلى والتأهل إلى نهائي كأس السوبر المحلى.