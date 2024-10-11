شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزمالك فى دورى مرتبط اليد 2006 والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك 30-21 فى ثالث جولات دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2006 .

فيما تقام الجولة الرابعة يوم الثلاثاء القادم بلقاءات بين كلا من ، الزمالك مع سبورتنج و الأهلى مع هليوبوليس و الجزيرة مع الطيران والبنك الأهلى مع دلفى والقناة مع طلائع الجيش و الزهور مع أصحاب الجبال و المعادى مع سموحة .

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 17 نوفمبر المقبل موعداً لإقامة مباراة قمة دورى المحترفين الأولى للرجال فى هذا الموسم بالدور الأول، والذى اختتم مؤخرا بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى كان محددا لها 27 سبتمبر الجارى بالجولة الثالثة.

وتم تأجيل لقاء القمة ليقام 17 نوفمبر فى ظل ارتباط كلا الفريقين بخوض منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما يشارك فريقا الأهلى والزمالك للرجال فى بطولة أفريقيا للأندية بالمغرب خلال الفترة من 10 وحتى 19 أكتوبر الجارى.