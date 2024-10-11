شكرا لقرائتكم خبر عن 16 مبادرة و 40 ورشة عمل علي طاولة التقييم في ختام مبادرات « نتشارك » في شمال سيناء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

اختتمت وزارة الشباب والرياضة ، بالتعاون مع اليونيسف ، تقييم مبادرات برنامج « نتشارك » في نسخته الثانية ، بمركز شباب مدينة العريش في محافظة شمال سيناء ، وذلك في إطار برنامج البرلمانات للمبادرات المجتمعية ، الذي تنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني " الإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب " ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ؛ وزير الشباب والرياضة .

حيث استعرض المشاركون في برنامج « نتشارك » أمام لجنة التقييم 16 مبادرة تم تنفيذها داخل 8 مراكز شباب علي مستوي المحافظة ( الشوحط ، الشيخ زويد ، قبر عمير ، النصر ، الأمل برفح ، المطله برفح ، الحسنة ، الوفاق ) ، حيث حققت مبادرتي _ " دفا " مركز شباب النصر بـ"بئر العبد " ، ومبادرة " أملنا " _مركز شباب قبر عمير " الشيخ زويد " ، والفوز بالجائزة المالية المُعلن عنها من قبل الوزارة .

واستهدفت مبادرة " دفا "معًا نحو التعايش السلمي " الفائزة بالمركز الأول :" تقديم الدعم اللازم الي سكان التجمعات الصحراوية والبدوية بقطاع بئرالعبد ورمانة ، حيث تم توزيع مايقرب من 500قطعة ملابس مختلفة بعد كويها وتغليفها ، و55 بطانية علي 55 عائلة وتقديم الدعم النفسي والهدايا الرمزية ".

كما استهدفت مبادرة " أملنا " تنظيم قافلة طبية متنوعة مع الجهات المختصة لرفع مستوي الجانب الصحي وتوصيل الرعاية الصحية اللازمة لأهالي قرية قبر عمير وتنفيذها داخل مركز الشباب ".

من جانبه ، ثمن الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة ، علي مشاركة 7500 مشارك من أبناء شمال سيناء في المبادرات الشبابية ، التي تُعتبر قيمة مضافة حقيقية ونافذة هامة أكثر استدامة وتقدمًا نحو خلق مبادرات تنموية نوعية تعكس الإيمان بالقدرات الإبداعية لشباب الجمهورية الجديدة نحو آفاق أرحب في كل المجالات ".

مؤكدًا : علي حرص الوزارة علي إعداد جيل من القياديين والمبادرين الشباب يتميز بفكر تنموي إبداعي ورؤى جديدة تنسجم وتواكب المتغيرات والتحديات المعاصرة في مجال التنمية ".

مضيفًا إلي :" أهمية تأهيل القيادات الشابة والمبادرين الشباب بالمهارات والقدرات للمساهمة في معالجة التحديات التنموية المحورية في مجتمعاتهم بوسائل وأدوات غير تقليدية، إلى جانب تنمية المهارات الشخصية وتشجيع الاتجاهات الإيجابية لإعداد وتأهيل وتمكين الشباب بالمعارف والمهارات القيادية والعمل الريادي التنموي، وعلى الفهم المتعمق والشامل لمتطلبات العمل القيادي والريادي المجتمعي التنموي، وعلى التفكير الإبداعي، وإبراز المبادرات والمشاريع بأدوات ابتكارية" .

وتأتي استراتيجيه البرنامج نحو تنفيذ 300 مبادرة مجتمعية منبثقة من المبادرات التالية " تمكين الفتيات ؛ التوافق المجتمعي ، المواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف وتعزيز المشاركة المجتمعية ، دعم الوافدين ، ما بعد Cop27 " ، الطاقة المتجددة ، المشروعات الخضراء ، البيئة ، الصحة "



























