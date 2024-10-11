أول تعليق من حبيبة عصام صاحبة هدف فوز الأهلي على وادي دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هند عواد:



أكدت صاحبة هدف فوز النادي الأهلي على وادي دجلة، حبيبة عصام، على صعوبة فريق دجلة المتمرس في كرة القدم النسائية.



وقال حبيبة في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": "الصراحه كان ماتش صعب بس احنا كنا قدها وقدود".



وأضافت: "أول سنة لينا في الكرة النسائية، بس احنا اشتغلنا كويس أوي، وبالذات التحضير للموسم ودي بداية قوية أوي".



وانتهى اللقاء بفوز النادي الأهلي على منافسه دجلة بهدف دون رد في الجولة الثانية، وسجلت حبيبة عصام حافظ هدف المارد الأحمر الوحيد.



يُذكر أن المارد الأحمر فاز على منافسه الزمالك في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف.