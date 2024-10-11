تغطية خاصة .. مباراة مصر وموريتانيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي ـ محمد القرش ـ يوسف محمد:

زوار الخليج 365 الكرام نستعرض خلال السطور التالية تغطية خاصة لمباراة منتخب مصر وموريتانيا عند السابعة من مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.



مفاجأة في تشكيل منتخب مصر لمواجهة موريتانيا في كأس الأمم الإفريقية



أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، التشكيل الرسمي لمواجهة موريتانيا في الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا، للاطلاع على التشكيل.. اضغط هنا



شاهدها بالمجان.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا



يواجه منتخب مصر نظيره موريتانيا، في السابعة مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، للتعرف على الموعد.. اضغط هنا



منتخب مصر بزيه التقليدي أمام موريتانيا في مباراة الغد بتصفيات أمم أفريقيا (صور)



يلاقي منتخب مصر نظيره منتخب موريتانيا غداً، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، للاطلاع على نتائج الاجتماع.. اضغط هنا



"هزار صلاح ولاعبين جدد".. أفضل 10 صورة من تدريبات منتخب مصر استعداداً لمواجهة موريتانيا



اختتم المنتخب الوطني مساء أمس الخميس استعداداته لمواجهة نظيره منتخب موريتانيا، في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، للاطلاع على كواليس المران.. اضغط هنا