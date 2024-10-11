لحظة بلحظة.. مصر 0 - 0 موريتانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة مصر وموريتانيا عند السابعة من مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.

منتخب مصر يخوض المباراة متصدرًا للمجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل المنتخب الموريتاني المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 3 نقاط.

تشكيل مصر لمواجهة موريتانيا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد عيد - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه.

ملخص بأبرز أحداث المباراة فور بدايتها:

بدأ اللقاء بسيطرة وضغط للمنتخب الوطني على دفاع المنتخب الموريتاني أسفر عن حصول مصر على ركلة حرة مباشرة سددها محمد صلاح بالدقيقة 3 ولكن تصدى لها حارس المرمى والقائم.

