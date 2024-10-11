"اللاعب رفض طلبنا".. الزمالك يوضح سبب عدم إتمام التعاقد مع إيجاريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الزمالك عدم إتمام مفاوضات التعاقد مع اللاعب الإنجليزي أوفي إيجاريا خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح نادي الزمالك، عبر بيان رسمي صادر اليوم الجمعة، أن مسؤوليه أرادوا متابعة اللاعب بدنيًا وفنيًا لمدة 10 أيام في حين يريد اللاعب توقيع العقود خلال 48 ساعة ليقرر مسؤولو القلعة البيضاء توجيه الشكر له.

وأكد نادي الزمالك عبر البيان ذاته تقدير مسؤولوه واحترامهم للاعب، موجهًا الشكر لإيجاريا على تفهمه لسياسة القلعة البيضاء بخصوص تدعيمات الفريق في الموسم الجديد.

وأكد مسؤولو النادي أن اختيار الصفقات الجديدة من اختصاصات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالتنسيق مع مجلس الإدارة، من أجل دعم الفريق بالشكل الأمثل في الفترة المقبلة".

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