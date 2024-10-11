مدرب نيس: محمد عبد المنعم يعاني من أزمة في التأقلم.. ولن أدخله في مقارنة مع مدافع الفريق السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يرى فرانك هايس المدير الفني لفريق نيس الفرنسي، أن النجم المصري محمد عبد المنعم لاعب الفريق، لديه القدرة على إثبات إمكانياته مع نيس خلال الفترة المقبلة.

وقال هايس في تصريحات صحفية: "كل ما يعاني منه محمد عبد المنعم أزمة تأقلم لا أكثر، ولدي ثقة كبيرة على قدرة محمد عبد المنعم في إثبات قدرته الفنية خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "استبدال محمد عبد المنعم بعد شوط واحد في مباراة الفريق أمام لانس، كانت بسبب وجود أزمة في الفريق ككل وليس اللاعب فقط، أنا من طلبت التعاقد مع عبد المنعم وأشكر كل الإداريين على إتمام التعاقد مع اللاعب".

وتابع: "لم أصرح من قبل بأن محمد عبد المنعم أتى من بطولة ضعيفة وتابعت العديد من المباريات لعبد المنعم قبل الانضمام إلى الفريق".

واختتم هايس تصريحاته: "الجماهير المصرية تنتظر من عبد المنعم الكثير، هو ما يضع اللاعب تحت ضغط ولن أدخله في مقارنة مع توديبو لاعب الفريق السابق".

وكان محمد عبد المنعم انضم إلى فريق نيس الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من النادي الأهلي.

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