مدرب بالاتحاد الإنجليزي: إبراهيم عادل يمكنه الاحتراف في أوروبا.. ويوجه رسالة إلى المسؤولين في الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد المدرب المصري إبراهيم هلهول مدرب فريق إسبانيمور الانجليزي والمدرب بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على أن إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز، يمكنه الاحتراف في أوروبا.

وقال هلهول في تصريحات خاصة لمصراوي: "إبراهيم عادل لاعب مميز ولديه الإمكانيات، التي تأهله للعب في أوروبا، لابد من خروجه لخوض تجربة أوروبية خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "كنت أتمنى استمرار إمام عاشور في تجربته الاحترافية في الدنمارك ولكن هذا قراره".

وتابع: "هناك عدد من اللاعبين المصريين، يفضلون الانضمام إلى الأهلي والزمالك بدلاً من الاحتراف في أوروبا ويشعرون بأنهم بالانضمام إلى أحد القطبين نجح في تحقيق كل طموحاته".

واختتم هلهول تصريحاته: "أناشد المسؤولين الرياضيين في مصر ومسؤولي الأندية، بأن يمنحوا اللاعبين فرصة الاحتراف الأوروبي وعدم المغالاة في المطالب المادية".

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