تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة موريتانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مراسل الخليج 365:

يستعد منتخب مصر الأول لمواجهة موريتانيا، في السابعة مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويدفع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بأحمد رمضان بيكهام في مركز الظهير الأيمن، بدلا من محمد هاني الذي تعرض للإصابة خلال الفترة الماضية.

وجاء التشكيل المتوقع لمنتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد عيد - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - أحمد سيد "زيزو" - محمود حسن "تريزيجيه".

خط الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح.

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