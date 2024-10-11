"مواجهات قليلة وتفوق للفراعنة".. تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام موريتانيا قبل لقائهما اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يستعد المنتخب المصري لملاقاة نظيره منتخب موريتانيا اليوم، في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2025.

وستنطلق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

وتعد هذه هي المواجهة الرابعة التي تجمع بين منتخبي مصر وموريتانيا، حيث سبق أن تواجها معاً في 3 مباريات من قبل.

وتمكن منتخب مصر خلال الثلاث مواجهات أمام منتخب موريتانيا، من تحقيق الفوز في مباراتين وحضر التعادل في مباراة واحدة بين الفريقين.

وكانت أول مواجهة تجمع بين المنتخبين، في عام 2008 في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا أيضاً، وانتهى اللقاء لصالح الفراعنة، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، بينما انتهت المواجهة الثانية بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب.

والمواجهة الثالثة والأخيرة، التي جمعت بين المنتخبين كانت في الإطار الودي عام 2012، وانتهت لصالح الفراعنة بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

ونجح لاعب المنتخب الوطني في تسجيل 8 أهداف في مرمى منتخب المرابطين، فيما تلقت شباكهم هدفين فقط.

ويتواجد المنتخب المصري ومنتخب موريتانيا، في المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025، رفقة كلا من "بوتسوانا وكاب فيردي".

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