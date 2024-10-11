"مفيش مستحيل".. سارة حسنين تتحدث لمصراوي بعد إنجازها في دوري أبطال آسيا للسيدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هند عواد-طه عبدالله:

حققت المصرية سارة حسنين إنجازا تاريخيا مع فريق أبوظبي للسيدات، بالتأهل لأول مرة في تاريخ النادي، إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وهذا بعدما حصدت لقب الدوري الإماراتي معهن في 2022.

وأعربت سارة حسنين، عن سعادتها بهذا الإنجاز، وقالت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "إنجاز كبير نعمل عليه منذ فترة، الحمدلله حققنا الفوز ربنا كرمنا، بعد الاستعداد والتحضير وأهم شئ حدث، تحضير اللاعبات ذهنيا ونفسيا، وكان هذا هدفنا عبور هذه المرحلة واللاعبات يكن قادرات على التحدي".

وأضافت: "الحمدلله ربنا كرمنا والقادم فتحة خير على الدول العربية كلها "ومفيش مستحيل"، حاليا أنهينا مهمتنا ونعود للدوري وفي شهر مارس المقبل، نخوض ربع النهائي الذي وصلنا إليه كإنجاز غير مسبق، ولم يحققه أحد من قبل".

وواصلت عن الدوري المصري: "مميز جدا وسعيدة بوجود الأهلي والزمالك، ومباريات شعبية هذه الكرة جميع الناس تشجع، وهذا مهم لتطوير الكرة النسائية، يوجد كثير من البنات يستحقن الظهور واللعب والتدريب، والدوري المصري من أحسن الدوريات، إن شاء الله ربنا يكرمهم ويوفقهم ومن أعلى لأعلى".

وتعتبر سارة حسين من أبرز لاعبات كرة القدم النسائية في مصر، ولعبت لعدة أندية وهي جولدي والمعادي وأبوظبي الرياضي، وحققت بطولة الدوري أكثر من مرة، خلال الفترة من 1992 لـ2004.

وكانت سارة حسنين أصغر لاعبة أفريقية وعربية تنضم لتشكيل منتخب العالم، في مباراة ودية قبل افتتاح كأس العالم للسيدات في كاليفورنيا 1999، وبدأت مسيرتها التدريبية في 2021، وأصبحت أول مدربة مصرية تحقق مع فريق أبوظبي الدوري كلاعبة ومدربة في الوقت ذاته، وهذا بعدها حققته معهم كلاعبة في موسم 2015-2016.

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