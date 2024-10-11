"إيه اللي زعل الأهلاوية".. ميدو يشيد بحسين لبيب لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أشاد أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، بحسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي، بسبب تصريحاته بأن "الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر".

وقال ميدو في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "تصريح أكبر قلعة رياضية؟، لبيب يمارس ألعاب ذهنية مع الأهلي بعد التتويج بالسوبر الأفريقي وقبل السوبر المصري، وأحييه على هذا، برافو استطاع أن يتلاعب بعقول الأهلاوية".

وأضاف: "الزمالك أكبر حصن منيع في العالم وليس مصر فقط، ما تعرض له النادي في السنوات الأخيرة يكفي لهدم نادي مثل مانشستر يونايتد، وأريد أن أعلم "إيه اللي زعل الأهلاوية"، الزمالك أكثر ناد يستحق اللقب".

وأتم تصريحاته: "هل رأيت مشجع للزمالك يعترض على مقولة أعظم نادي في الكون، الزمالك لا ينقصه سوى العدالة، بالرغم مما تعرض له في آخر 30 عاما فإنه لا يزال منافسا قويا ويتوج بالألقاب".

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