يمكننا الشكوى الآن.. الزمالك يعلق على إصدار البطاقة الدولية لأرون بوبيندزا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

علق أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، على أزمة اللاعب الجابوني أرون بوبيندزا لاعب رابيد بوخارست الروماني مع نادي الزمالك.

وكان نادي رابيد بوخارست الروماني، أعلن قيد بوبيندزا في قائمته بعد أن حصل على الموافقة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأوضح أحمد سالم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تفاصيل أزمة بوبيندزا وموقف الزمالك من اللاعب، في النقاط التالي، تجنبا للاجتهادات و المداخلات والاختلافات في تفسير الموقف القانوني رأيت أنه من الواجب توضيح الحقائق التي قد تغيب عن البعض في موضوع اللاعب الجابوني ارون بوبيندزا.

١- سلك نادي الزمالك الطرق الشرعية في التفاوض مع اللاعب وأسفر هذا التفاوض على توقيع اللاعب على اتفاق للانتقال إلى نادي الزمالك.

٢- تضمن الأتفاق كافة الشروط والعناصر التي تجعل هذا الاتفاق في مرتبة التعاقد من ناحية المدة والرواتب والمكافآت والحوافز والمزايا النقدية والعينية والتي وافق عليها اللاعب.

٣- فور الحصول علي توقيع اللاعب بالموافقة على شروط التعاقد تقدم نادي الزمالك بطلب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم للحصول على البطاقة الدولية للاعب.

٤- حصل الاتحاد المصري لكرة القدم على البطاقة الدولية للاعب من الاتحاد الأمريكي لكرة القدم بناء على المستندات المقدمة من نادي الزمالك والتي تضمنت اتفاق التعاقد وإنهاء تعاقد اللاعب مع النادي الأمريكي والتي أصبح بموجبها اللاعب لاعب حر.

٥- أرسل نادي الزمالك الي اللاعب تذاكر الطيران حسب الاتفاق إلا أنه تخلف عن الحضور دون إبداء أسباب.

٦- بعد تداول أخبار عن تفاوض النادي الروماني مع اللاعب خاطب نادي الزمالك اللاعب و النادي الروماني محذرا من إبرام أي تعاقد لارتباط اللاعب مع نادي الزمالك باتفاق تعاقد.

٧- لم يمتثل النادي الروماني أو اللاعب لتحذيرات نادي الزمالك واستكمال إجراءات التعاقد.

٨- لا يستطيع نادي الزمالك تحريك شكوى رسمية أستنادا على أخبار متداولة في الإعلام أو الميديا دون وجود موقف رسمي قانوني يدعم نادي الزمالك في شكواه.

٩- بعد طلب الاتحاد الروماني لكرة القدم البطاقة الدولية للاعب من الاتحاد المصري لكرة القدم هو ما يؤكد وجود علاقة تعاقدية بين اللاعب و النادي الروماني و إصدار الفيفا بطاقة للاعب ستمكن النادي الروماني من تسجيل اللاعب تحقق المركز القانوني الذي يمكن نادي الزمالك في الشروع في تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد اللاعب و النادي الروماني للحفاظ على حقوقة القانونية و المادية و الأدبية.

واختتم سالم، يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك أنه بتوفيق من الله و بالاجتهاد وبذل الوقت والجهد والمال سيتمكن من الحصول على حقوق نادي الزمالك في هذا النزاع.

ويذكر أن نادي الزمالك، كان قد أعلن التعاقد مع الجابوني أرون بوبيندزا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قبل أن يقوم اللاعب بالتوقيع والانتقال إلى فريق رابيد بوخاريست الروماني.

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