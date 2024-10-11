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موعد مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا والقناة الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب موريتانيا اليوم، في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا.

ويحتل منتخب مصر صدارة ترتيب مجموعته بالتصفيات برصيد 6 نقاط، جمعهم بعدما تمكن من تحقيق الفوز، في أول جولتين بالتصفيات أمام كلا من، كاب فيردي وبوتسوانا.

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة بالتصفيات، رفقة كلاً من "موريتانيا، كاب فيردي ومنتخب بوتسوانا".

القنوات الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا:

وسوف تنقل المباراة، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، بالإضافة إلى قناة "أون تايم سبورتس الأرضية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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