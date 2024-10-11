لفتت الأنظار في الديربي.. خمس صور وأبرز المعلومات عن طبيبة فريق سيدات كرة القدم بالزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نهى خورشيد:

حظي الدوري المصري الممتاز للسيدات على اهتمام عدد كبير من متابعي كرة القدم المصرية، خاصة الموسم الاستثنائي الحالي الذي يشهد مشاركة 18 فريقا للمرة الأولى منذ انطلاق البطولة.

وشهدت مباراة القمة بين سيدات الأهلي والزمالك، ظهور خاص لطبيبة الفارس الأبيض إيمان جمال والتي خطفت أنظار المشاهدين بجمالها وتصدرت مواقع التواصل الإجتماعي.

ويعرض "الخليج 365 " في السطور التالية معلومات عن طبيبة الزمالك

من مواليد 1997، تبلغ من العمر 26 عاماً، تخرجت من كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة في 2020.

عملت مع المنتخب الوطنى للسلاح لفترة من الزمن، بعد ذلك انتقلت إلى فريق السيدات بنادي المعادي واليخت، حيث قضت موسيمين هناك، بجانب توليها منصب طبيبة فريق الجمباز لمدة عام.

بالإضافة إلى ذلك، اكتسبت خبرة كبيرة من عملها مع منتخب رفع الأثقال البارالمبي.

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