شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات فى دورى الكرة النسائية اليوم أبرزها قمة الأهلى ووادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالنادى الأهلى مباراة مهمة اليوم الجمعة عندما يلتقى نظيره فريق وادى دجلة، فى إطار منافسات الجولة الثانية بالدورى الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة فى الرابعة عصر اليوم، على استاد النادى فرع القاهرة الجديدة، ويسعى الأهلى لتحقيق انتصاره الثانى على التوالى بعد الفوز على الزمالك بالجولة الأولى بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، فى المباراة التى أقيمت على ملعب الزمالك بميت عقبة، وشهدت تألقا كبيرا للمحترفة النيجيرية تشارتى روبن، والتى سجلت هدفى الأهلى.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلى كلا من ديميترى لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقي مدربًا للحراس، وحنان الزيني المدير الإداري، ويارا صفوت وإنجي شعلان إداريان، وروض حسين طبيب الفريق، ومكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية.

كما تقام اليوم أربع مباريات أخرى فى الأسبوع الثاني ومنها البنك الأهلي أمام الاتحاد السكندري، وأيضا مسار مع اتحاد بسيون وأيضا بالم هيلز مع المعادي وهناك مواجهة بين الطيران ومودرن سبورت.