شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه سبورتنج 6 نوفمبر على لقب سوبر سيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة موعد مباراة السوبر المقرر أن تجمع فريقا سيدات الأهلى وسبورتنج، لحسم بطل نسخة هذا الموسم من البطولة.

ويخوض سيدات الأهلى البطولة كونهم بطل الدورى والكأس، بينما سبورتنج وصيف البطولتين، على أن تقام المباراة يوم 6 نوفمبر المقبل، ولم يتحدد مكان إقامتها حتى الآن.

كان اتحاد السلة قد أعلن عن إقامة بطولة الدورة المجمعة الأولى من 16 إلى 21 أكتوبر الجارى، بينما الدورة المجمعة الثانية في الفترة من 31 أكتوبر حتى 2 نوفمبر.

يذكر أن انتخابات اتحاد السلة تقام 15 نوفمبر المقبل، على أن يتم فتح باب الترشح للانتخابات يوم الأحد المقبل.