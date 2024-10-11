شكرا لقرائتكم خبر عن الننى وهانى يتواصلان مع لاعبى المنتخب لدعمهم قبل مواجهة موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى لاعبو منتخب مصر اتصالات من الثنائى محمد الننى ومحمد هانى الغائبين عن المعسكر الحالى للمنتخب، لمساندتهم ودعمهم قبل مواجهة موريتانيا الليلة فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

وطالب الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن اللاعبين بضرورة الفوز الليلة، للحد من الضغوط فى مباراة الإياب التى قد يحتاج الفراعنة للتعادل فيها فقط لحسم التأهل لأمم أفريقيا.

ويواجه منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، نظيره الموريتاني، في السابعة مساء اليوم الجمعة في استاد القاهرة الدولي، في لقاء عربي مثير، يجمع المنتخبين ضمن مواجهات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، والتي يسعى خلالها الفراعنة لحصد النقاط الثلاث والاستمرار على صدارة ترتيب مجموعته.

وبفوز بوتسوانا أمس على كاب فيردي يحتل الفراعنة صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، ثم الرأس الأخضر وبوتسونا وموريتانيا فى المراكز الثانى الثالث والرابع برصيد 3 نقاط.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2025 بجوار كل من كاب فيردي، موريتانيا، وبوتسوانا.