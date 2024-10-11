شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح والشناوى يحفزان لاعبى المنتخب للفوز على موريتانيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد محمد صلاح ومحمد الشناوى لاعبا منتخب مصر أكثر من جلسة مع لاعبى المنتخب من أجل تحفيزهم على تحقيق الفوز الليلة على موريتانيا للاقتراب بشكل كبير من حسم بطاقة التأهل لأمم أفريقيا المقبلة.

وطالب الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن اللاعبين بضرورة الفوز الليلة، للحد من الضغوط فى مباراة الإياب التى قد يحتاج الفراعنة للتعادل فيها فقط لحسم التأهل لأمم أفريقيا حال الفوز اليوم.

ويواجه منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، نظيره الموريتاني، في السابعة مساء اليوم الجمعة في استاد القاهرة الدولي، في لقاء عربي مثير، يجمع المنتخبين ضمن مواجهات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، والتي يسعى خلالها الفراعنة لحصد النقاط الثلاث والاستمرار على صدارة ترتيب مجموعته.

وبفوز بوتسوانا أمس على كاب فيردي يحتل الفراعنة صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، ثم الرأس الأخضر وبوتسونا وموريتانيا فى المراكز الثانى الثالث والرابع برصيد 3 نقاط.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2025 بجوار كل من كاب فيردي، موريتانيا، وبوتسوانا.