شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض تجديد عقد بيرسى تاو ويستقر على رحيله نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

رفض مسئولو الأهلى فتح باب التفاوض مع الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب الفريق لتجديد عقده مع النادى، بعدما تم الاتفاق داخل القلعة الحمراء على عدم تجديد عقد اللاعب.

ورغم أن السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى سبق ورحّب بفكرة تجديد عقد بيرسى تاو إلا أن إدارة النادى حسمت موقف اللاعب الجنوب أفريقى، وتم الاستقرار على عدم تجديد عقده، وهو ما اتفقت عليه جميع الآراء داخل لجنة التخطيط للكرة التى يترأسها مختار مختار وتضم فى عضويتها حسام غالى وزكريا ناصف.

وفى هذا الشأن علم ”الخليج 365” أن الموسم الحالى سيكون هو الأخير لـ بيرسى تاو فى الفريق الأحمر لعدة أسباب يأتى فى مقدمتها، ارتفاع سن اللاعب الذى تخطى الـ31 من عمره، كما أن مستوى اللاعب ولياقته البدنية فى تراجع واضح منذ نهاية الموسم الماضى، هذا كله بجانب راتب بيرسى تاو الكبير الذى يُكلّف الأهلى ما يزيد عن مليون دولار سنوياً الأمر الذى جعل الإدارة الحمراء تستقر على عدم تجديد عقد اللاعب الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، حيث سيحق له التوقيع لأى نادٍ فى يناير المقبل مجاناً.